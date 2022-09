La Nazione: Italiano cala il suo poker

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Italiano cala il suo poker”.

A pagina 4 viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Da Terracciano a speedy Sottil: Italiano cala il poker del riscatto”. Sommario: “Il portiere ha vinto il testa a testa con Gollini, l’esterno è l’attaccante che ha saputo spingere di più Milenkovic si è confermato un leader assoluto della difesa (e del gruppo). La rinascita di Amrabat“.

A pagina 5 c’è un’intervista: “Gol, ambizioni e F1: baby-Berti, cuore viola”. E ancora: “Intervista con il centrocampista classe 2004 acquistato (per la Primavera) in chiusura di mercato: “Sognavo di essere qua”. In taglio basso: “Tutti in campo: obiettivo Atalanta Ma per Dodò il ritorno è lontano”. Sottotitolo: “Dopo tre giorni di riposo Italiano riaccende il motore del gruppo: tanti gli assenti perché in Nazionale”.