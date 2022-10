La Nazione: Italiano cambia e ricambia ancora

Sulle pagine de La Nazione, si parla di Fiorentina in apertura del QS: “Cambi tattici per ripartire”. A pagina 2 in taglio alto: “Italiano rinnova l’assetto tattico. Fiorentina, qualche sorriso in più” e in sommario: “Domani a Spezia esame da squadra vera. Le novità in vista per modificare (ancora) il vecchio 4-3-3”. In taglio basso: “Il soldato Cabral, bomber di scorta e quasi titolare”, in sommario: “Dal rigore con l’Inter calciato con freddezza all’esultanza contagiosa”. A pagina 3 in taglio alto: ” Clima bollente al Picco. Timore per il settore misto” e in sommario: “Venduti 1129 biglietti riservati ai tifosi viola, ma c’è il rischio-gradinata. In quella parte dello stadio nessuna limitazione per i non residenti”. In taglio basso: “La Primavera cala il tris a Bologna. E i viola tornano in zona play-off”. Di spalla infine: “Ora ci manca solo la mitraglia dopo i gol segnati alla terza D”.