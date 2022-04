La Nazione: Italiano ci crede

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Firenze sogna “Io ci credo”. Le parole sono quelle del tecnico Vincenzo Italiano.

All’interno, l’apertura a pagina 2 è per: “Firenze, la Coppa e il colpo… gobbo Stasera a Torino la sfida dell’anno”. Di spalla sulla formazione: “Odriozola e Jack ancora indietro Venuti confermato”.

A pagina 3 invece c’è: “Italiano, altro che calcoli “Qui nulla è impossibile”. Sottotitolo: “La carica del tecnico: “Dovremo attaccare come se ogni pallone fosse l’ultimo” E sull’ex Vlahovic: “E’ grave per una squadra dipendere da un solo giocatore”. Di spalla invece il commento: “Snobismo vs passione Quelle sfide impossibili che ci rendono grandi”.

A pagina 4 infine leggiamo: “Castro choc, maledetta sfortuna Potrebbe stare fermo fino a Natale”. Sottotitolo: “Il report medico: “Lesione al legamento crociato anteriore, al legamento collaterale e al menisco” Il centrocampista sarà operato subito, poi potrà iniziare il recupero. Ipotizzato uno stop fra i 6 e gli 8 mesi”.