La Nazione: Italiano e la Fiorentina preparano i botti di fine anno

“Vai Fiorentina, cala il poker”, questo il titolo della prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione. Sommario: “Quattro sfide da vincere per chiudere il 2021″.

A pagina 2 si legge: “Fiorentina, c’è un poker da vincere. Italiano prepara i botti di fine anno”. Sommario: “Dalla Salernitana al Verona: quattro partite e dodici punti per mettere nel mirino l’Europa che conta. Ecco come la squadra viola può sfruttare un calendario invitante. Ma servirà una super concentrazione”. Di spalla: “Ikonè (derubato) aspetta solo Firenze”. In taglio basso: “Il Ringhio sinistro di una sliding door che ha spalancato la porta al genio… Italiano”.

A pagina 3 si legge: “Grinta Kayode. E’ in Primavera il giovane Cafu”. Sommario: “Intervista al difensore della squadra di Aquilani che domani (contro l’Empoli) punta la Supercoppa”. Di spalla: “Castrovilli ci prova, Drago ancora no”.