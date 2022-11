La Nazione: Italiano lancia la volata finale

Sulle pagine del QS de La Nazione si parla di Fiorentina in apertura: “Missione Samp. Corsa (al) tris”. A pagina 2 in taglio alto: “Crescita e punti, doppio obiettivo. Il futuro dei viola passa da Marassi”. A pagina 3: “Italiano, partita la volata finale ‘Ora dobbiamo chiudere bene'”. In taglio alto: “Grinta Stankovic: ‘Molti gli assenti. Ma ce la faremo’”. A pagina 4 in taglio alto: “Amra torna al centro. Esterni in emergenza, c’è ancora Distefano”.