La Nazione: Italiano si tiene stretto Vlahovic

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo: “Fiorentina, si fa sul serio”. A pagina 4 apertura per: “Fiorentina, prima prova di ricostruzione”. Sottotitolo: “Stasera contro il Cosenza turno di Coppa Italia. Attesa per il risultato e i progressi del gioco: servono segnali in vista della Roma“. Di spalla: “Col pari, extra time e poi calci di rigore”. A pagina 5 invece troviamo: “Italiano si tiene stretto Vlahovic: “E’ motivato”. E ancora: “Il tecnico tra l’emozione dell’esordio e il mercato “Dobbiamo lavorare e non c’è un problema Dusan”. In taglio basso invece c’è: “Quando anche la storia dice vittoria”.