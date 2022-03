Sulle pagine del QS de La Nazione, in apertura: “Dai Fiorentina, rimetti le ali!”. A pagina 4, in taglio alto: “Il recupero di Gonzalez è un rebus. Nico punta il Verona, ma è a rischio”. Di spalla: “Odriozola out e Lorenzo Venuti cerca la rivincita”. A pagina 5 in taglio alto: “Attacco, Piatek o Cabral? Stavolta partono alla pari”. Di spalla: “Sfortuna e sofferenza. Quei poveri tifosi viola compresi dall’Altissimo”. A pagina 6: “Ora il Cholito è cresciuto e sa prendere bene la mira”.