La Nazione: Italiano vede positivo

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola Express fatece largo!”.

A pagina 6, apertura per: “Viola, è un’altra notte della verità. Ora Jovic mette nel mirino la Lazio“. Sottotitolo: “Luka e Kouame coppia della speranza. I progressi in Scozia e la necessità di una svolta in campionato. La classifica è davvero da migliorare: dopo i risultati di ieri la squadra di Italiano è solo tredicesima”.

A pagina 7 c’è: “Italiano, esame di maturità “Sarà un banco di prova”. Sottotitolo: “L’allenatore vede positivo: “La squadra sta bene, abbiamo un’ottima tenuta” Poi una carezza a Bianco: “Ottimo lavoro della Primavera, esordio meritato”. Di spalla, la probabile formazione: “Alternanza fra i pali Ritorna Terracciano Ikoné prenota un posto”.