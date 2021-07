Il Qs di oggi apre con “Ruolo e più gioco, così Italiano ridisegna Drago”. A pagina 8 c’è “Non solo guantoni, Italiano trasforma il Drago”. In basso si legge: “Saponara-Sottil, ecco gli esterni. Gli ultras riabbracciano la squadra”. A pag 9 altro titolo “Callejon resta in bilico, se parte idea Candreva”, mentre in basso c’è “Jack, ciak si gira: ‘Il regista? Fondamentale'”.