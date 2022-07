La Nazione: Jovic e Lucas, tutte le verità

In prima pagina, nell’edizione odierna del Quotidiano Sportivo de La Nazione, troviamo al centro: “Jovic e Lucas, tutte le verità”. L’approfondimento si trova a pagina 4: “Pradè alza il tiro: ora Jovic e Dodo. Tutta la verità su Lucas”. Presente anche un trafiletto centrale, con scritto: “Torreira a muso duro. Polemica via social”. Di spalla, troviamo: “Qui Daniele e Joe. Linea a Rocco”. In fondo alla pagina, vediamo: “Europa e Atalanta ‘dietro’, la rivincita di Firenze”.

A pagina 5, leggiamo: “Abbonamenti 2022/2023. Prelazioni e sconti: si parte”. In basso, un approfondimento sul tema, dal titolo: “C’è la «InViola Premuim Card» per l’Europa”. Di spalla, troviamo: “L’etica del riscatto e l’angelo Vincenzo. Ecco la favola di Ricky”.