La Nazione: Juric ci pensa

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “De Zerbi frena Juric ci pensa”. A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “De Zerbi frena, sorpasso Juric, idea Dionisi“. Sottotitolo: “Il casting allenatore e la stagione ancora in bilico: i programmi viola restano in stand by. Affari in corso: arriva il riscatto di Igor dalla Spal“. In taglio basso leggiamo: “I soliti problemi di un gruppo che non cresce”. A pagina 5 c’è: “E ora Vlahovic punta…Batistuta. Già 19 reti e Re Leone nel mirino”. A seguire: “Primavera flop, Lazio scatenata ne segna cinque”. Di spalla: “Kokorin in gruppo e sono migliorate le condizioni di FR7″.