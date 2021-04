La Nazione: Kokorin, il rientro slitta

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo questo titolo: “Quindici perle, cin cin Dusan”. Sottotitolo: “Fiorentina, esplosione Vlahovic: l’attaccante vale oro“. A pagina 4 viene ripreso e ampliato il tema della prima: “Tesoro Vlahovic, è nata una stella. Ma Dusan fa già gola a tante big“. Di spalla: “E adesso il serbo punta Toni e Virgili“. In taglio basso: “Pallone, trap, social e quel Piccolo Principe a cui ispirarsi“. A pagina 5 troviamo un’intervista ad Ulivieri: “Bonaventura marca Zapata? Un errore, ma..“. In taglio basso: “Commisso, sopralluogo ai lavori del Viola Park“. Infine leggiamo: “Kokorin a parte il rientro slitta”.