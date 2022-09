La Nazione: Kouame punta Gasperini

In prima pagina sul QS de La Nazione troviamo: “Corri, Kouamè ricordi Gasp?”. A pagina 4: “«Frecciarossa» Koaume punta dritto su Gasp”.

A pagina 5: “Super media al ’Franchi’ Tifosi, quanto affetto”. In basso: “Fiorentina che sfida a Roma: in palio il primato”. A destra: “I ricordi di Iakovenko e la saga Totti-Ilary: come è triste la sosta”.

Un estratto dell’articolo: “Ad inizio mercato c’era e c’è stata un’operazione che in qualche modo avrebbe potuto (e dovuto) prendere corpo ma che poi ha finito per arenarsi. Fiorentina e Atalanta parlavano già da qualche tempo (almeno da aprile) di Gollini e dopo un paio di incontri ovviamente informali, su specifica indicazione di Gasperini…”