La Nazione: Kumbulla e Rugani i nomi caldi per la Fiorentina, ma attenti all’Argentina…

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Kumbulla e Rugani nomi caldi per la difesa. Una pista argentina”. A pagina 3 viene approfondito il tema della prima: “Kumbulla e Rugani, ecco la coppia che piace”. Sommario: “Lo staff di Pradè si guarda attorno se arrivassero offerte irrinunciabili per Pezzella e Milenkovic. Ipotesi Romero (via Juve) e Romagnoli”. In taglio basso le dichiarazioni di Castrovilli: “La 10 viola un grande onore per me”, Antognoni: “Castrovilli farà una carriera top”. Infine c’è Barone che dice: “Vogliamo portare la Fiorentina in alto”.

