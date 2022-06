La Nazione: La Fiorentina cercano la strada per il sì

Sull’apertura del QS de La Nazione: “Rinnovo viola c’è la strada”. A pagina 4, in taglio alto: “Italiano vuole solo Firenze. Ecco la strada per il «sì»” e in sommario: “Necessaria la condivisione dei programmi, distanza economica superabile. Un premio come riconoscimento del lavoro e della qualificazione europea”. A pagina 5: “Pressing su Jovic: rebus ingaggio e riscatto” e sommario: “Il centravanti del Real è un obiettivo sensibile. Costi altissimi da limare. Dodò (Shakhtar) valutato 15 milioni, i viola per ora arrivano a 10”. In taglio basso: “Milinkovic viola? Che chance per Terracciano”.