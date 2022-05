La Nazione: La Fiorentina chiama il possibile post Torreira

Sull’apertura del QS de La Nazione si apre parlando di mercato: “Caos Torreira, spunta Sensi”. A pagina 4, in taglio alto: “Caso Torreira, trattativa a oltranza. Ma i viola chiamano Sensi”, in sommario: “Entro martedì dovrà essere definitivo il riscatto, altrimenti il regista tornerà all’Arsenal Il nerazzurro (già seguito l’estate scorsa) di nuovo nel mirino. E occhio anche alla mossa Gagliardini”. In taglio alto: “Joao Pedro, Belotti e due trattative a incastro. Torino, Cagliari e Fiorentina: voglia di bomber”. A pagina 5, di spalla: “Irriconoscente Firenze. L’esonero di Iachini? Vale l’esilio di Dante”.