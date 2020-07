La Nazione: La Fiorentina di Commisso? Tante battaglie fuori, ma in campo è un flop

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo il titolo: “La Fiorentina in caduta libera”. A pagina 2 troviamo: “La Fiorentina si scioglie davanti al Sassuolo”. In taglio basso le pagelle: “Pezzella ci prova, Castrovilli in confusione fa solo danni”. A pagina 3 sulla Viola targata Commisso: “Tante battaglie fuori, ma in campo è un flop”. A pagina 4 ecco le dichiarazioni: “Sprecati tanti gol”: Iachini, che hai visto?”. Di spalla presente un editoriale: “Inguardabili e senza scuse”.

