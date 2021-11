La Nazione: La Fiorentina trova alleati per arrivare ad Alvarez

Sulle pagine del QS de La Nazione si parla di Fiorentina in apertura: “Tutti in coda per Alvarez”. A pagina 4 l’articolo in taglio alto: “Difesa, emergenza contro il Milan. Nuova coppia centrale Igor-Venuti” e in sommario: “Difficile il recupero di Nastasic, che si è infortunato in Nazionale. Italiano avrà solo un’opzione In attacco nessuna alternativa a Vlahovic: Kokorin ancora lontanissimo dalla forma migliore”. In taglio basso: “Caccia ad Alvarez: alleati a sorpresa” e in sommario: “Martinez Quarta e Gonzalez sono i principali sponsor per l’arrivo dell’attaccante argentino a Firenze”. A pagina 5: “Castrovilli ha un’idea fissa: ‘Rosico, sono a zero gol'”. Di spalla il rock & gol di Ferrara: “Quanti assenti là dietro, speriamo che Kokorin non faccia lo stopper”.