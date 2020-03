In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Cutrone ora scalpita”. A pagina 4 si parla del prossimo impegno della squadra ad Udine: “Prime prove di tridente, Iachini pensa alla sorpresa”. A pagina 5 invece leggiamo: “Badelj adesso ha fretta: è in gioco il suo rinnovo”. Il giocatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio.