La Nazione: La grande paura di Commisso

Nelle pagine della cronaca de La Nazione, sulla Fiorentina leggiamo: “Rocco e lo stadio, un sogno irrealizzabile“. Sottotitolo: “Commisso risponde ai tifosi con una lettera “E’ vitale ma ho tanta paura che non si farà mai“. A pagina 5 dell’inserto sportivo invece c’è: “Prandelli stop: che guaio in vista del Genoa”. Sottotitolo: “’allenatore positivo asintomatico all’ultimo test anti Covid. Lunedì rischia di non essere in panchina. Squadra a lavoro con il vice, Pin“. A pagina 6 invece c’è: “Commisso ai tifosi “state vicini alla Fiorentina”.

