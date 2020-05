Nella cronaca di Firenze de La Nazione, sulla Fiorentina leggiamo: “Stadio, la mossa per togliere i vincoli al Franchi”. In prima pagina nell’inserto sportivo del giornale troviamo invece questo titolo: “La doppia sfida di Beppe Iachini, fra ripartenza e conferma”. A pagina 3 del QS leggiamo: “Ripartenza e conferma, le sfide di Iachini”. In taglio basso infine: “Ribery scalpita: weekend al Centro Sportivo”.