La Nazione: La nuova soluzione di Iachini

Sulle pagine del QS de La Nazione si parla di Fiorentina: “Stadio a Campi, il no degli ambientalisti”. In taglio basso: “Nardella: stiamo lavorando per l’unico stadio esistente”. A pagina 1: “Iachini prova il trequartista”. A pagina 5: “Ribery e Castrovilli, missione fantasia”, in taglio basso: “Amrabat, che attesa”. A pagina 6: “Riganò: io ce l’ho fatta e difendo i dilettanti”. In taglio basso: “Prolungati anche gli accordi con gli sponsor: Robe di Kappa sarà ufficiale da settembre”.

