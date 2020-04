In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo relativamente alla Fiorentina: “Pezzella racconta la sua quarantena “Ho avuto paura”. A pagina 3 si riparte con il tema della prima: “Pezzella: “Avevo paura di non respirare”. In taglio basso troviamo invece le dichiarazioni di Barone: “Futuro di Chiesa? Presto ne parleremo insieme”. Infine leggiamo: “Stipendi ridotti, si tratta ancora”.