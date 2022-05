La Nazione: La prima mossa di mercato

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Italiano-Barone ieri l’incontro: c’è un’intesa per continuare. Ma scoppia il caso Torreira“.

A pagina 8, apertura per: “Italiano-Fiorentina: correre insieme si può Ma Torreira è un caso”. Sottotitolo: “Vertice ieri in sede fra programmazione di mercato e futuro Il manager del regista: “Chiedono lo sconto a noi e all’Arsenal“. Ovvero le parole rilasciate da Bentancur a Fiorentinanews.com. Di spalla leggiamo: “Play off il 18 agosto Ecco come funziona la ‘Conference'”.

A pagina 9 ci sono le pagelle stagionali: “Tanti giudizi ok per i viola Ma ci sono 2 insufficienze”. Ovvero: “Il gruppo ha reso oltre le aspettative. Male però gli acquisti effettuati a gennaio”. A pagina 10 infine sul mercato leggiamo: “La prima mossa? Il portiere Vicario Costa 10 milioni”.