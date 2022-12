La Nazione: La rivoluzione di gennaio

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “La rivoluzione di gennaio”.

A pagina 4 sul mercato leggiamo: “Maleh, Boga e… Cabral La rivoluzione di gennaio”. Sottotitolo: “Il brasiliano (che piace alla Cremonese) allunga la lista delle possibili cessioni In entrata: il nerazzurro punta Firenze e ’batte’ Brekalo. Cittadini e Dominguez, sì”. In breve: “Non solo Liverpool e Tottenham su Amrabat Hakimi ’sponsorizza’ il viola anche per il Psg“.

A pagina 5 c’è: “Italiano si rimette in moto Campionato e coppa: via”. E ancora: “Sette giorni alla ripartenza della stagione. Viola tre volte di fila al ‘Franchi’ Dal Monza alla Samp, passando per il Sassuolo. Il turnover arma decisiva”. E poi il commento: “Lollo, calciatore-tifoso Nella valigia di Venuti c’è l’ultima violitudine”.