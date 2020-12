La Nazione: La rottura che piace a Pradè

In prima pagina nella cronaca di Firenze de La Nazione troviamo questo titolo sullo stadio della Fiorentina: “Il 2021 sarà l’anno del Franchi”. A pagina 4 leggiamo: “Il Franchi all’ultimo bivio: “Il 2021? Anno decisivo”. Sottotitolo: “Il primo cittadino è in attesa della risposta da Roma sul futuro dello stadio “Non posso rinviare oltre la decisione. La condivideremo con la Fiorentina“.

In apertura dell’inserto sportivo invece si fa riferimento al mercato viola: “Ninja-Caicedo, doppia mossa“. A pagina 4 sempre sul mercato: “Caicedo e Nainggolan, Viola in vantaggio”. Sottotitolo: “Rottura fra l’attaccante e la Lazio: questo può favorire l’inserimento di Pradè. Il Ninja distante dal Cagliari dove può andare Duncan“. In taglio basso: “Ieri tampone per tutti, oggi si torna in campo. Biraghi out per squalifica e col Bologna c’è Barreca”. A pagina 5 invece leggiamo: “Prandelli e Firenze, ricominciamo da tre”.