La Nazione: La solitudine dei numeri 1 e 20

La Nazione si affida alle parole di Rachele Risaliti, compagna del viola Castrovilli: “In casa, una palestra per l’amore”. In prima pagina del QS: “La strana Pasqua dei giocatori viola, aspettando la ripresa“. A pagina 3: “La strana Pasqua della Fiorentina. Pezzella e Terracciano in solitudine”. In taglio basso: “L’Instagram dei viola pieno di storie: Igor il più attivo, Frey scatenato” e “Lirola scende in campo ma alla Playstation: sfida a quattro con Pisacane, Jankto e Petagna”. Di spalla: “La società dona 4700 uova a tutti gli ospedali”.