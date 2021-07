C’ spazio anche per la Fiorentina nell’edizione odierna del QS, l’inserto sportivo de La Nazione. A pagina 8 si legge: “Italiano, il futuro e il caso Mendes: la verità di Rocco“. In taglio basso: “Ritrovo e visite, cambiano le date”. A pagina 9: “Adieu Ribery, soltanto un tweet: FR7 non vestirà più la maglia viola”. In taglio basso: “E anche Caceres saluta il gruppo”.