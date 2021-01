La Nazione: La versione di Quarta

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si torna sul gol che ha deciso Fiorentina-Inter: “La versione di Quarta“. A pagina 4 si legge: “Gol di Lukaku e le verità di Quarta: ‘Mi ha trattenuto. E quei segni…'”. In basso: “Ribery, gol in allenamento e sorrisi: FR7 si candida per un posto a Napoli”. A pagina 5 si parla di Vlahovic: “Dusan il prescelto, bomber in itinere da sapere aspettare”. A pagina 6 focus sul calciomercato: “Caicedo e Gomez, affari allo sprint. E su Torreira il Toro si chiama fuori”. In basso si legge: “Viola Park e stadio, i giorni di Commisso“. Di spalla: “Terracciano 2023, Duncan al Cagliari: riscatto a 13 milioni”.

