La Nazione: L’Atalanta ha due idee per i viola

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “ExtraTorreira l’alieno viola”.

A pagina 2, l’apertura è per: “Una vittoria “corto muso”. Sottotitolo: “Gol-partita di Torreira. Due pali per il Bologna“. In taglio basso: “Il gioco è lento, ma Italiano corre la maratona”. A pagina 3 troviamo le pagelle: “‘El nano’, lotta continua Sottil e Piatek senza lampi”.

A pagina 4, le dichiarazioni: “Italiano bada al sodo “Non belli ma efficaci Contava solo vincere”. Di spalla: “Grinta Torreira: “Voglio l’Europa” E Castro ci crede”. In breve: “Chiama Commisso Complimenti da NY”. A pagina 5 infine sul mercato: “Terracciano, Dragowski e il futuro L’Atalanta ha due idee per i viola“. Sottotitolo: “La questione portiere accende i riflettori sui nerazzurri Carnesecchi (Cremonese) e Gollini (Tottenham)”.