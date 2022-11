La Nazione: Le assenze che fanno rabbia

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Summit viola poi la svolta”.

A pagina 5, grande spazio per: “Viola, nuovo modulo e più cattiveria Svolta condivisa nello spogliatoio”. Sottotitolo: “Il confronto dopo il pesante ko a Istanbul: allenatore e giocatori hanno deciso di cambiare registro Il 4-3-3 modificato e il passaggio al nuovo modulo. Continua però a preoccupare la fase difensiva”. Di spalla su Cabral: “Quelle telefonate con gli agenti-amici”.

A pagina 6 invece c’è: “Gonzalez e Sottil, le assenze che fanno rabbia”. E ancora: “Italiano ha perso per troppo tempo due protagonisti sulla fascia. Nessuna lesione per l’argentino, nessuna spiegazione per Riccardo”. In taglio basso sul programma della squadra: “Riga nel mirino, poi la Sampdoria“.