La Nazione: Le mosse per rinforzare la Fiorentina

In apertura sulla pagina sportiva de La Nazione troviamo un titolo sul mercato in ottica Fiorentina: “Mandragora è lotta dura”.

A pagina 6 “Play o mezzala I due ruoli cuciti per Madragora”. In taglio basso “Umtiti-Lo Celso, che suggestioni”. Di spalla “Da Bajrami a Jovic. Ecco tutte le mosse per rinforzare il gruppo”.

A pagina 7 “Incognita preparazione: «Serviranno due ritiri»”. In alto “Commisso ospite alla Columbia. L’intervento dell’imprenditore”. Di spalla “Cinque baby in vetrina. A Moena per sbocciare”.