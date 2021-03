La Nazione: Le risposte che Firenze aspetta da Amrabat

Sul QS de La Nazione, in prima pagina: “Amrabat è ok, adesso tocca a te”. A pagina 4, in taglio alto: “Amrabat ha battuto il mal di schiena. Ok in nazionale, Firenze è in credito”. Di spalla: “Operazione rinnovi: Caceres al 2022, lavori in corso”, in taglio basso: “Kokorin, ultimo giorno di riabilitazione a Roma. Spera di essere convocato per l’Atalanta”. Di spalla: “Castrovilli e Biraghi in campo a Firenze solo per la rifinitura prima del Genoa”. A pagina 5: “Iachini riparte con Vlahovic in più. Da pendolare del gol a bomber vero”. Di spalla Bojinov: “Dusan a quindici anni era già super“. In taglio basso: “La Fiorentina regina a Verona dopo tre stop”.