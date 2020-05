La Nazione: Le scelte di Commisso

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Le scelte di Commisso: “Iachini resta con noi, Castro merita la 10”. A pagina 3 viene dato ampio risalto alle parole del numero uno viola: “La mossa di Rocco: “Iachini resta con noi”. In taglio basso: “A Castro la maglia numero 10”. E ancora: “Commisso dall’America parla anche di Chiesa “Se l’offerta e giusta…”. Sul mercato leggiamo: “Asse Firenze-Roma, Kluivert c’è. Ma Vlahovic rimane blindato”. Sommario: “Il club giallorosso e le grandi manovre: Biraghi e Spinazzola. Accordo in vista per Fares, alla Spal Dabo più conguaglio”. Infine a pagina 4 “Domani i viola iniziano la Fase 2. Via ai tamponi e ai test sierologici”. Sottotitolo: “Da venerdì allenamenti facoltativi. Ribery torna dalla Germania. Più controlli per Pezzella, Vlahovic e Cutrone”.