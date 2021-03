In apertura del QS de La Nazione: “Le tentazioni del Diavolo“. A pagina 4: “Pezzella, Amrabat e Vlahovic: tentazione (milionaria) rossonera”. In basso: “Kokorin ai box, Venuti e Caceres sulle fasce”. A pagina 5: “Cesare e Stefano, quei due signori col cuore viola”. A pagina 6: “Bonaventura si risveglia leader: cuore viola dopo la delusione Milan”, di spalla le parole di Roggi: “Occhio, i rossoneri non sono solo Ibra”. In basso la Femminile: “Assalto alla Juventus: ‘Non siamo inferiori’”.