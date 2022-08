Su La Nazione edizione Firenze, troviamo diversi approfondimenti sulla Fiorentina”Milenkovic, stretta finale”.

A pagina 4 “Milenkovic, stretta finale. Lo Celso aspetta l’Europa”. “Dragowski, trattativa in stallo. Chiederà di essere reintegrato”.

A pagina 5 “Jovic è ripartito da zero senza paura, ma per adesso il fisico non lo aiuta”. “Domani alle 21 test con il Betis”. In basso: “De Sisti, la tuta ritirata e il passaggio in viola”.