La Nazione: Lo Celso, ecco la strategia

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Una stagione in cinque atti”.

Tema che viene ripreso e ampliato all’interno: “Dal via alla sosta, poi lo sprint finale Viola: sarà uno show in cinque atti”. Sommario: “Moena, la tournée, la partenza del campionato e lo stop per il Mondiale prima della fase decisiva Il preparatore atletico Alessandro Ciullini: “Squadra già in forma, ma serviranno due ritiri. Rebus Qatar”.

A pagina 3 sul mercato c’è: “Lo Celso, ecco la strategia Drago vicino allo Spezia”. Sottotitolo: “L’arrivo dell’argentino dipende anche dalla qualificazione alla Conference Bart in Liguria. E per liberare un posto da extracomunitario si pensa a Nastasic“.