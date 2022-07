La Nazione: Lo Celso vicino all’intesa, ma prima ci sono gli esuberi

L’edizione di oggi del QS de La Nazione mette in copertina Dodò: “Dai pendolino adesso è finita” – “15 giorni in albergo“. Con sottotitolo: “Fiorentina, domani le visite mediche dell’esterno. E Lo Celso…”

A pagina 4 dell’inserto troviamo: “Finalmente Dodò, domani le visite. Resterà in maglia viola fino al 2027” con sottotitolo: “Trovato l’accordo per l’esterno brasiliano, trattativa sbloccata dopo 15 giorni trascorsi in albergo a Milano. Nuovi contatti per Lo Celso, le due società vicine all’intesa. Ma ci sono anche tanti giocatori da piazzare”.

A pagina seguente si parla di: “Europa, la sfida di Venuti: “Darò tutto per la maglia”. In spalla: “Gollini vs Terracciano, il rapper e il riservato. Un duello che sa di film”. E infine sul fondo: “Distefano e Gentile in Primavera”.