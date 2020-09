La Nazione: Lo show di Joseph Commisso a Reggio Emilia? Una festa e un segnale

In prima pagina su La Nazione leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Nuovo Franchi, restyling vicino. Ecco come sarà il Campo di Marte“. All’interno della cronaca di Firenze troviamo: “Nuovo Franchi, restyling dietro l’angolo. Ecco come potrebbe cambiare l’area stadio”. A pagina 5 c’è: “E Commisso aspetta: “Niente mezze misure”. In prima pagina dell’inserto sportivo invece si cambia radicalmente argomento: “Subito Belotti (da avversario)”. A pagina 6: “Viola, esordio col Toro. Biraghi verso la conferma”. In taglio basso sul figlio di Commisso: “Dalle retrovie al palcoscenico. La marcia silenziosa di Joseph”. Sottotitolo: “Commisso junior sempre presente accanto ai viola Lo show a Reggio Emilia? Una festa e un segnale…”. A seguire: “Domenica amichevole contro la Lucchese. Modulo: Iachini pronto a ripartire dal 3-5-2”. A pagina 7 sul mercato: “Boateng ed Eysseric sono esuberi pesanti”.

