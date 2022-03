La Nazione: Lo strano di bomber Biraghi

In prima dell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo un titolo sulla Fiorentina: “Lo strano caso di bomber Bira”. “Le occasioni, i tiri e gli sprechi viola L’attaccante più pericoloso? Biraghi”. Sottotitolo: “Le statistiche ufficiali confermano la “democrazia” del gioco di Italiano: opportunità per tutti i giocatori Risalta però l’assenza degli attaccanti (a parte Nico Gonzalez). E Terracciano è “alla pari” con Cabral”.

A pagina 4 leggiamo: “Dai Antonio, prepariamoci il caffè” Rosati, Piatek e il virtual spogliatoio”. Sottotitolo: “Leader, uomo gruppo, punto di riferimento per i più giovani (e non solo): tutto gira attorno al portiere E il dente saltato a Torreira è solo l’ultima foto di un ragazzo di 38 anni che svela su Instagram i segreti viola”. Di spalla: “Pulgar non gioca Viola-Galatasaray: ora sono scintille”.