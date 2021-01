La Nazione: Lo svincolato Schone l’ultima idea

Nella prima pagina dell’edizione odierna de La Nazione si parla del futuro dell’Artemio Franchi: “Primi contatti con le banche e con i tecnici Nardella a caccia di 100 milioni per il Franchi“. All’interno si legge: “Nardella a caccia di 100 milioni per il “Franchi Primi contatti con banche e tecnici”. All’interno dell’inserto sportivo, il QS, a pagina 4: “Rocco-Prandelli, faccia a faccia per ripartire. Mercato: lo svincolato Schone l’ultima idea”.

