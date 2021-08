La Nazione: Lo svincolo concordato

Nell’inserto sportivo de La Nazione, l’apertura di stamani è per: “Fiorentina, lavori in corso. Serve una partenza sprint”. Sottotitolo: “Il gruppo (ancora incompleto) cerca di assimilare la filosofia di Italiano Dopo anni difficili sarà decisiva l’autostima. E arriverà solo con i risultati”. In taglio basso invece il resoconto della partita di ieri: “Il Montevarchi, il caldo e i pali fermano i viola”. In altra pagina leggiamo: “Vlahovic, rinnovo nel vivo: si discute della clausola”. Sottotitolo: “La presenza del procuratore accende la trattativa per un accordo pluriennale. Aumento dell’ingaggio e accordo da trovare per uno svincolo concordato“. Infine c’è: “Contro il Cosenza il primo risultato ‘pesante'”.