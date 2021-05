La Nazione: L’ora di Zorro…e del super procuratore

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione si legge il titolo: “Paulo in pole, l’ora di Zorro”. A pagina 4 viene ripreso il tema: “Gattuso si sfila, il favorito è Fonseca” “La Fiorentina? Non posso parlare”. Sottotitolo: “Incontro decisivo nelle prossime ore, ma sul portoghese c’è anche un importante club inglese. Trattative in corso con la Roma sulla chiusura del contratto. Il ruolo del super procuratore Mendes“. Sempre sul nuovo allenatore: “Fatih Terim, suggestione dalla Turchia” “Da Firenze offerta seria per l’imperatore”. A pagina 5 leggiamo: “Davide Astori per sempre” “E sulla maglia le iniziali”. A pagina 6 troviamo: “Macchè CR7, nessuno come Dusan. Il 38% dei punti si deve solo a lui”. In taglio basso: “Pezzella e Quarta contro Pulgar ‘Sfida viola’ in vista dei mondiali”.