La Nazione: L’SMS dalla Cina per la Fiorentina

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola, è l’ora dell’orgoglio“. A pagina 4 attenzione rivolta al match di stasera al Franchi: “Notte da dentro o fuori, svegliati Fiorentina”. Sul mercato: “Sms dalla Cina: volete El Shaarawy?” A pagina 5 troviamo le dichiarazioni di Prandelli: “Ci sarà una reazione forte. Ma giocando con la testa”. Sugli avversari di stasera: “De Zerbi non si fida”. Di seguito leggiamo: “L’anno del Dragowski”. A pagina 6 infine: “Ribery prenota un posto da protagonista”. Sottotitolo: “Le ultime indicazioni dall’allenamento. Il francese torna titolare mentre a centrocampo spazio ancora Pulgar. Duncan non convocato”.

