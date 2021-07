La Nazione: L’ultima occasione per Callejon e Kokorin

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina in riferimento al ritiro estivo di Moena: “Meno quattro. Viola, ci siamo”. A pagina 8 si legge: “Italiano prepara il primo summit. Tutti uguali, conta solo la squadra”. In taglio basso: “Antognoni, da decidere la data dell’incontro. Rinnovo di Pradè: annuncio nei prossimi giorni”. A pagina 9: “Paura Babacar, malore durante l’allenamento”. In taglio basso “Kokorin e Callejon, due desaparecidos. È l’ultima occasione”.