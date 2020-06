La Nazione: L’uomo che strizza l’occhio a Castrovilli e Tonali insieme in viola

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Iachini vuole una squadra aggressiva con il Brescia”. A pagina 4 leggiamo: “Ribery, i tifosi e il Brescia: tutti i pensieri di Iachini”. In taglio basso: “Mancini prezioso alleato per arrivare a Tonali”. E ancora: “Il ct vedrebbe di buon occhio il centrocampista in viola. Che mediana “azzurra” con Castrovilli“. A pagina 5 invece c’è: “Attaccanti a caccia di piccoli record: Chiesa e la barriera del numero 6”. Infine troviamo: “Dopo tante prove il modulo resta il solito 3-5-2”.

0 0 vote Article Rating