La Nazione: Maleh favorito su Barak

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Bagno turco c’è da sudare”.

A pagina 4 apertura per: “Forza ragazzi, è la notte più lunga Tre punti per Conference e futuro”. Sottotitolo: “I viola in campo stasera in Turchia per la seconda sfida del gironcino: sono già 90 minuti da dentro o fuori L’emergenza formazione condiziona le scelte di Italiano in difesa e in attacco. Anche Sottil resta a casa”.

A pagina 5 ci sono le dichiarazioni degli allenatori: “Italiano realista: “Ci mancano gol e risultati Ma dobbiamo avere fiducia”. Emre ci crede: “Viola favoriti Noi in forma Voglio fare bella figura”. A pagina 6 infine c’è la probabile formazione: “Gollini in porta, c’è Venuti Ma la schiena blocca Sottil“. Sottotitolo: “L’esterno non è neanche partito, sulle fasce Saponara e uno fra Ikonè e Kouame A centrocampo giostreranno Amrabat e Bonaventura. Maleh favorito su Barak“.