La Nazione: Mandrakata firmata Pradè

C’è spazio per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna de La Nazione: “Mandra..kata firmata Pradè”. Sommario: “Fiorentina, fatta per il centrocampista: 4 anni di contratto”.

A pagina 2 si legge: “E’ Mandragora il primo acquisto. Jovic, ora si punta al colpo grosso”. Sommario: “L’ex granata firmerà un contratto per quattro anni: domani sarà a Firenze per le visite mediche L’attaccante serbo? Pronta maxi-offerta per l’acquisto a titolo definitivo. Portiere: pressing su Gollini”. Di lato: “Saponara ha firmato. Dodò a un passo: il sì nel weekend”.

A pagina 3: “A volte ritornano. I cavalli… buoni di Daniele Pradè”. Sommario: “Da Aquilani a Pizarro, passando per Badelj e Borja. E ora, dopo il Mandra, potrebbe toccare a Praet”. In taglio basso: “Leggenda vivente e stile di vita. Koko show, vacanze da nababbo”.

A pagina 4: “Ferragosto, che vigilia! Allo stadio e poi al mare”. Sommario: “Domenica 14 (alle 18.30) il debutto in campionato contro la Cremonese. Prima notturna col Napoli, mentre con la Juve si gioca di sabato (ma alle 15)”.