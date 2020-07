La Nazione: Mandzukic alla Fiorentina? La concorrenza si fa pericolosa

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo: “Fiorentina, che spavento“. A pagina 2 leggiamo: “La Fiorentina all’ultimo respiro”. A pagina 3 invece c’è: “Amrabat, una star contro troppi fantasmi”. A pagina 4 sul mercato: “Mandzukic, la concorrenza si fa pericolosa”. In taglio basso: “Da Spalletti a De Rossi: che rebus”. A pagina 5 le dichiarazioni: “Iachini va su tutte le furie: “Quel rigore andava dato”. In taglio basso: “Castrovilli: “Non molliamo mai”.

