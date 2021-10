La Nazione: Mayoral fattibile Berardi e Belotti sono un rebus

Nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla partita di ieri della Fiorentina: “Oltre al cuore serve di più”. In taglio basso il commento: “La volontà non basta, se la qualità arriva a intermittenza”. A pagina 3 invece ci sono le pagelle: “Quarta veloce contro Immobile. Fasce flop e Callejon non incide”. Di spalla l’editoriale: “Viola spento. Adesso serve più continuità”.

A pagina 4 le dichiarazioni: “Rabbia Italiano “Ho il veleno dentro di me”. E ancora: “Ma il tecnico si tiene stretta la prestazione “Secondo me il bicchiere resta mezzo pieno”. A pagina 5 si cambia argomento: “Contratti e rinnovi, questione calda Dopo i giovani due big nel mirino”. Sommario: “Il club si è mosso in anticipo per prolungare gli accordi con Sottil (2026) e il baby Krastev (2024) A giugno scadranno gli accordi con Bonaventura (intesa probabile) e Saponara, legatissimo a Italiano”. Di spalla infine: “Mayoral fattibile Berardi e Belotti sono un rebus”.